Билборди зоз найуспишнєйшима школярами

НОВИ САД – Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци уж осми рок предлужує реализовац проєкт Учим+Знам=Вредзим, хтори ма циль промововац найлєпших школярох зоз основних и стреднїх школох на билбордох и през медийну кампаню.

Прешлого тижня у Беочину, Србобрану, Жаблю, Бачким Петровцу и Темерину, поставени плакати зоз фотоґрафиями найуспишнєйших школярох зоз тих општинох, хтори у прешлим школским року вибрани за школярох ґенерациї и освоєли награди на домашнїх и медзинародних змаганьох у обласцох науки и уметносци.

Тоти пейц општини достали на билбордох и окремну новорочну прикраску – найлєпших школярох же би були дружтвени приклад у своїм локалним стредку, а з намиру же би ше на окремни способ визнечело їх успих, гвари у сообщеню предсидатель Здруженя за промоцию дружтвеней одвичательносци Александар Саванович. Вон ище подзековал на сотруднїцтве и потримовки локалним самоуправом у хторих ше находза билборди зоз фотоґрафиями найлєпших школярох, тиж и Ґимназиї „Йован Йованович Змай” зоз Нового Саду и Ерсте банки, хтора ґенералном спонзор.

Експерткиня за дружтвено одвичательне дїлованє Ерсте банки Соня Конаков Свирчев медзи иншим виявела и же любопитлївосц, упартосц, ентузиязем и дзека тих младих людзох же сцу учиц мотор розвою нашого дружтва.

Наявене и же найлєпши школяре у Сримских Карловцох и Новим Садзе буду представени на билбордох на початку 2023. року.

Проєкт Учим+Знам=Вредзим реализує ше од 2015. року, а у Новим Садзе и шейсц околних општинох на билбордох до тераз представени вецей як 800 школярки и школяре.