ЗдруженяРутенпресТексти

Дочек 2023. року по юлиянским календару

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 128 Опатрене

КОЦУР – У Огньогасним доме Коцур Месни одбор Коцур Рускей матки и Месни одбор Коцур КПД ДОК – Нови Сад, нєшка, 13. януара орґанизує Дочек 2023. року по юлиянским календару.

На 22 годзин почнє промоция двох публикацийох – Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски (рецензенти проф. др Ана Плишкова, проф. др Дюра Орос, доц. др Карло Бала, др Михайло Лїкар, мср Андрея Лондрович, мср Марина Джуджар и мср Тамара Хома, а видавателє Завод за културу войводянских Руснацох, Оддзелєнє за русинистику – Филозофски факултет и Руска матка) и кнїжка Зоз поштаровей торби Дюри Салонтая (рецензенти проф. др Михайло Фейса и мср Славица Чельовски, а видавателє Видавательна хижа Прометей и Културно-просвитне дружтво – Нови Сад).

Промоция будзе провадзена зоз културно-уметнїцку програму зоз хтору почнє означованє Националного дня Руснацох у Коцуре у орґанизациї Месного одбору Коцур Рускей матки и Месного одбору Коцур КПД ДОК – Нови Сад.

После промоциї будзе орґанизовани коктел под час хторого годно бавиц и Новорочну томболу.

На 24 годзин плановани огньомет.

Програма Дочека будзе безплатна, з винїмком лїсткох за Новорочну томболу.

Пре огранїчене число шедзискох у Огньогасним доме Коцур, потребне ше благочасово приявиц, а мож на е-адресу fejsam@gmail.com проф. др Михайло Фейса (062 590 341)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Покраїнска влада помага институциї рускей националней меншини

Розпорядок преслави Националного швета Руснацох по наших местох

Ище єден Дочек 13. януара

Фестивал українских крачунских писньох

Министер Весич нащивел Вербас