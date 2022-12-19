Догварка о образованю меншинох

БЕОҐРАД – На вовторок, 20. децембра Министерство просвити Републики Сербиї орґанизує консултациї зоз назву „Образованє националних меншинох, уключуюци усовершованє наставнїкох на язикох националних меншинох” на хторих ше будзе бешедовац о розвойних приоритетох и активносцох у обласци образованя у наиходзацим периодзе.

На основу тих консултацийох, односно становискох хтори буду предложени, буду и активносци хтори треба же би були положени до стратеґийних документох хтори ше одноша на наиходзаци период, ту ше учишлює и донаторски средства, буджетска потримовка хтору ше очекує од Европскей униї.

Спред Националного совиту рускей националней меншини на консултацийох будзе присуствовац Олена Папуґа, членїца совиту.