Хладзальня „АБЦ ФУД” предата на першим явним понуканю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Хладзальня „АБЦ ФУД” и провадзаца инфраструктура на уходзе до валалу, шицок пакет составени зоз 31 окремней часци, вкупно бул преценєни на 510 милиони 832 тисячи динари, а прилапене понуканє Компаниї ПИК БЕЧЕЙ хтора дїлує у рамикох „МК Group”.

Медзитим, понеже понуканє було менше од 50 одсто преценєней вредносци, предликвидацийни управнїк скорей як прилапел таке понуканє, мушел достац согласносц од Одбору поверительох.

Як дознаваме, єден од цильох тей инвестициї то же би тота Компания, вєдно зоз своїма роботнима єдинками хтори уж исную у истей, преширела свойо прерабяци и капацитети за одкладанє желєняви.

Ґенерални директор Компаниї ПИК Бечей и „CEO Agriculture” Милош Мийович нє скривал свойо задовольство же його фирма купела нову фабрику и визначел же то представя стратеґийне зєдиньованє зоз фабрику Флора.

Попри найвреднєйшого пакету „АБЦ ФУД” ад у ликвидациї, на тим явним предаваню предати и други маєток. Та так предати и пакет 4. котри ше одношел на дакедишню карчму, односно погосцительни обєкт менза у самим центру валала, а предати є поднїмательови зоз Руского Керестура. Стари млїн на адреси Маршала Тита 12 тиж у власносци подприємства, бул у пакету число 7, а предати є тиж поднїмательови зоз Руского Керестура.

У пакету число 8, понукнути бул напредай и терашнї будинок Пензионерского дому на Фрушкогорскей улїци, а з тим ше подрозумює и цали уход, односно площа опрез Младежского дому, Пензионерского дому и часц дражки коло ресторану, односно менша часц парку у центру валала. Тот пакет тиж предати и купела го Општина Кула.

Од рухомосцох предати комбайн за гращок марки „PLOGER EPD 530”, котрого купело подприємство „ARETOL DOO NOVI SAD” зоз Нового Саду.

По словох помоцнїка предликвидацийного управителя шицки пакети маєтку „АБЦ ФУД”-у хтори нє предати на першим явним предаваню буду ознова понукнути за купованє на тот способ же будзе обявене друге явне предаванє о чим будзе обвисцена явносц так як то преписую правни акти.