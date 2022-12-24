ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ!

Преходза столїтия, зменюю ше людски поколєня, а свята Церква кажди рок нависцує швету благу вистку о уцеловеню Сина Божого.

И того року у часох нєспокойства, яки преживюєме, ми з Божей милосци славиме Рождество Господа нашого Исуса Христа. Нєшка ше сполнює тайна споконвику заварта, и ангелом нєзнана. Нєшка ше сполнюю пророцтва. Нєшка Слово постало цело и населєло ше медзи нами (Йо. 1,14). У бидней Вифлеємскей пещери ше народзи Спаситель швета и Одкупитель наших душох. Бог приходзи на жем, а чловек ше дзвига на нєбо. Нєшка Предвични Бог сходзи з нєбесного пристола же би зоз своїм животом, зоз хресним церпеньом, зоз шмерцу и славним воскресеньом ошлєбодзел людски род од ланцох шмерци.

Причина Христового приходу на тот швет було чловеколюбство ‒ любов до людского роду. „Бо Бог так полюбел швет же дал Сина свойого Єдинородного же би кажди, котри вери до ньго нє препаднул, алє мал живот вични” (Йо. 3,16). Конєчна мета и циль народзеня Спасителя у тим, же би чловекови дал ‒ подаровал можлївосц подполного зєдинєня з Богом. Же би ми достали усвоєнє и посиновенє, и постали дзеци Божо. Прейґ Христа народзеного од Духа Святого зоз Пречистей Дїви Мариї ми достали вельки дар „же ше воламе и же зме дзеци Божо” (І Йо. 3,1).

Подїя народзеня Господа нашого Исуса Христа – то безконєчна тайна Божей задумки, яку чежко похопиц зоз розумом, алє вона наполнює з радосцу шерцо каждого хто глєда глїбши смисел у тим швидкопреходзацим швеце, и упова ше на Бога. Прето богати мудерци, котрих приведла нєбесна гвизда, и прости пастире, котрим ангели нависцели радосну вистку, понагляли до Вифлеємскей пещери, же би ше поклонєли Богу-дзецочку и з подзековосцу принєсли свойо дари. Вєдно з людзми тиж и нєвидими ангелски швет ше радує и преславює уцеловенє Сина Божого: „Слава на висотох Богу, а на жеми мир людзом, котрих вон люби” (Лк. 2, 14). Так Рождество Христово злучело нєбо и жем, яки нєшка торжествую.

Рождество Христово ‒ то нє лєм нашо фамелийне швето, то и особлїва нагода же бизме утвердзели нашу виру. То торжество цалей Церкви, котра слави свойого Божественого Основателя. То виява и шведоченє нашей надїї, бо Син Божи, котри зишол на жем у Вифлеєме, вецей ше нє розлучує з нами, а пребува з нами през шицки днї до конца швета (Мт. 28, 20).

Прето преславйованє народзеня Христового нє ма буц лєм здогадованє на славну и вельку историйну подїю, яка ше одбула пред два тисячи роками и пременєла цек историї. Анї нє ма буц то лєм нагода на роздумованє о богословских правдох яки були нависцени у Старим Завиту и сполнєли ше у Новим Завиту. Рождество Христово ма буц особне шветочне преживйованє за каждого християна. Спаситель ше давно народзел у Вифлеєме прето же би ше познєйше народзел у живоце каждей людскей особи.

Кед нєт Господа у нашим шерцу, у нашей скали вредносцох, вец крачунски швета и традициї останю за нас обична формалносц, нє принєшу правдиву духовну радосц и хасен. На тот способ ми постанєме подобни як тоти, котри нє прияли Пресвяту Фамелию до свойого дому, а видрилєли их за зону свойого людского комфорту до бидней пещери.

Прето у тим рождественим чаше, кед ше здогадуєме значней подїї историї спашеня, духовно ше приключме ґу тей велькей тайни одкупеня. Берме активну учасц у богослуженьох у наших шветочно прикрашених храмох, ошпивююци на окремни способ народзенє Божого Сина. Преславюйме Рождество Христово и у наших „домашнїх церквох” ‒ у фамелийох, преславююци Спасителя людского роду з нашима колядами. Даруйме му нашо з покаяньом очисцени шерца, котри наполнєти зоз живу виру, обновени з надїю и з подзековну любову.

У зложених и нєлєгких условийох терашнього часу най нам додаваю певносци слова пророка Исаї, котри так велїчествено шпиваме на богослуженьох: „З нами Бог! Розумце народи” (Ис. 8, 9-10) и слухайме глас ангела: „Нє бойце ше, бо нависцуєм вам радосну вистку, котра будзе цалому народу. Нєшка ше вам у Давидовим городу народзел Спаситель, котри Христос, Господь” (Лк. 2, 10-11).

Роздумуюци о шветлу Рождества, паметайме же гоч би яка була цмота нашого часу, после ноци настанє швитанє, бо при шветлу Слунка Правди кажда цмота знїка. Господь зоз своїм таїнственим народзеньом принєсол на жем мир чловекови з Богом. Вон и нєшка приноши радосц и спашенє, и дарує мир каждей жалосней и вистатей души.

З нагоди швета Рождества Христового жичим шицким же би новонародзени Христос наполнєл нашо шерца зоз шветлом радосци и милосердия. Най тот благодатни час блїзкосци Божей, наполнї наш живот з Його потримовку. Жичим шицким Божого благослову и мира з нагоди Рождества Христового и щешлїви 2023. Нови рок!

ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ! – СЛАВИТЕ ЄГО!