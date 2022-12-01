Информациї о Закончуюцим испиту и Державней матури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Родичи школярох осмей класи на заєднїцкей родительскей схадзки од директорки Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” Наталї Будински, педаґоґи школи Наташи Мученски и класних старшинох обидвох оддзелєньох осмей класи, мали нагоду поинформовац ше о наиходзацим Закончуюцим испиту и Державней матури.

Будинскова поинформовала родичох же ше на Закончуюцим испиту од тераз буду покладац тести зоз мацеринского язика, у случаю керестурскей школи то руски язик, математика и треци предмет котри школяре маю вибрац по 30. децембер. У складзе зоз тим у школи буду орґанизовани и пририхтованя, котри маю пририхтац наставнїкове тих предметох.

Мученскова вичерпно поинформовала родичох же од нєшка та по 30. децембер родичи муша приявиц свойо дзеци за покладанє Закончуюцого испиту на порталу “Моја средња школа” (https://mojasrednjaskola.gov.rs). Там треба и препатриц податки о своїм дзецку и вибрац треци тест спомедзи пейцох предметох: билоґиї, ґеоґрафиї, хемиї, физики и историї.

Кед родичи буду преверйовац податки о образованю школяра, важне примерковац же би ше на закончуюцим тесту у полю мацерински вибрало руски язик, прето же шицки три тести вец буду послати на руским язику.

На тим порталу ше годно провадзиц и прелиминатни, як и конєчни резултати, а иснює можлївосц же би родичи он-лайн поднєсли лїстину жаданьох за упис до штреднєй школи.

Школа и заняти у школи буду порихтани помогнуц родичом у тих активносцох, лєм будзе потребно благочасово им ше явиц.

Державна матура, як гварела Будинскова, моментално нє нательо у фокусу родичох школярох осмей класи, алє им є значна пре вибор штреднєй школи. Школского 2022/23 року ступа на моц Закон о державней матури хтори ма функцию сертификациї, а тиж так и селекциї за уход на факултети. У одношеню на вибор штреднєй школи будзе значна и преходносц на жадани факултет. Практично, державна матура будзе обща, фахова и уметнїцка и нє шицки матури буду мац исту преходносц на шицки факултети.

За общу матуру задатки буду стандардиозовани на державним уровню и шицки школяре буду мац єднаки задатки за матуру. Обща матура подрозумює мацерински язик, математику и даєден вибори предмет. Характеристичне за общу матуру же будзе мац преходносц на шицки факултети. Прето Будинскова и обрацела повагу родичом же би вєдно зоз дзецми добре роздумали о виборе штреднєй школи.

На тот способ держава дава предосц ґимназийом и школом хтори пририхтую школярох за дальше академске школованє. Информациї о державним испиту мож пренайсц на сайту https://matura.edu.rs/.

Державну матуру школского 2022/23. року першираз покладаю школяре тророчних школох, а идуцого школского року школяре штиророчних школох.