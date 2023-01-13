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Ище єден Дочек 13. януара

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 32 Опатрене

НОВИ САД – Дочек по юлиянским календаре будзе орґанизовани нєшка, 13. януара на вецей як 40 местох у Новим Садзе.

Концепт преслави Дочек 13. януара цалком нєзвичайни, бо лєм за тоту єдну ноц мож нащивиц вецей наступи, концерти, вообще рижни случованя. Праве пре Дочек ожили велї призабути локациї у варошу, на хторих будзе окремне авдио-визуалне искуство у завартим просторе. Того 13. януара злуча ше рижни музични жанри зоз локалитетами хтори ше нє трима же су звичайни концертни простор.

Новосадски театри буду концертни простор за шветово и домашнї музични гвизди. Интересантна и мрежа културних станїцох, єст их дзевец, дзе ше за Дочек 13. януара рихта авдио-визуални случованя. Концерти буду и у святочней сали НИС, Културним центре Нового Саду, Музею сучасней уметносци Войводини, тетралней сали у Ґимназиї „Лаза Костич”, у Роботнїцким доме, у Городскей концертней сали, Синаґоґи и ище на велїх местох.

На пол ноци у Реформатскей церкви наступи шветово познати виолиниста Лайко Феликс, а уходнїци за тот наступ такой перши розпредати.

На рижни случованя за Дочек 13. януара уходнїци углавним вецей нєт, алє за даєдни концерти ище мож купиц. Уход на шицких локацийох, як и предаванє уходнїцох за даєдни концерти почнє годзину скорей наступа.

Вецей информациї можеце опатриц на тим линку.

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