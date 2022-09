Ище нєшка ше мож уписац до ОВС у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У канцелариї матичара у Дюрдьове и нєшка будзе оможлївене уписованє од Окремного виберацкого списку (ОВС) рускей националней меншини у периодзе од 17 до 20 годзин.

Уписац ше муши кажде особнє, нєобходне зоз собу вжац особну леґитимацию, а у матичара будзе обезпечена помоц за пополньованє формулара.

Упис до ОВС нєобходни же би ше могло кандидовац за членох Националного совиту, алє и же би ше на виберанкох за Национални совит могло гласац.

Хто нє сиґурни чи є уписани до ОВС то може лєгко превериц на ТИМ ЛИНКУ.

Национални совит Руснацох поволує шицки полнолїтни особи, а окреме младих хтори од 2018. року потераз наполнєли 18 роки, же би вихасновали право хторе маме и уписали ше до Окремного виберацкого списку.

