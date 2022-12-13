Йоаким Рац предсидатель нового Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Йоаким Рац з Руского Керестура, ношитель лїстини „Руснаци вєдно”, на першей порядней схадзки вчера вечар, вибрани за предсидателя нового зволаня Националного совиту рускей националней меншини, котри пред тим на схадзки конституовани у присустве представителя Министерства за людски и меншински права.

Рац бул и єдини предложени кандидат зоз 14 гласами, од двох, кельо члени Совиту мали право предложиц, и зоз явним гласаньом вибрани є зоз 17 гласами потримовки и єдним процив од 18 присутних членох.

Вон потим превжал предшедованє зоз схадзку и подзековал и тим цо гласали за ньго и тим цо нє, та наявел же приоритет у наступним периодзе будзе усоглашиц даєдни замерковани нєдошлїдносци у Статуту НС.

Законска процедура надалєй предвидзує же вибор предсидателя НС и його членох муши потвердзиц Министерство, тє. завесц их до реґистру податкох и послац о тим ришенє найпознєйше о 30 днї.

Потим може буц зволана нова схадзка котрей на дньовим шоре планована вименка Статуту НС, котра кед же будзе прилапена тиж муши буц верификована у Министерстве. Потим годно зволац схадзку НС на котрей ше будзе виберац Одбори НС уключуюци и Вивершни, Роботни цела и секретар НС.