Коцурске здруженє младих обезпечело школски прибор школяром

КОЦУР – Коцурске здруженє младих „КУМ”, општина Вербас и Роботне цело Проєктни биро Националного совиту Руснацох витворели проєкт у обласци образованя националних меншинох и запровадзели гуманитарну акцию у местох дзе иснує настава на руским язику, а дзе єст мале число школярох.

Предсидатель Коцурского здруженя младих „КУМ” Стеван Самочета нащивел школярох першей класи у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре и з тей нагоди им подзелєл школски прибор и школски ташки. Иста акция запровадзена и у Основней школи у Дюрдьове при школярох штвартей класи, понеже у тей школи руски оддзелєня єст лєм у штвартей и седмей класи.

По словох предсидателя Коцурского здруженя младих, члени Роботного цела Проєктни биро участвовали у писаню проєкта, як и на имплементациї проєктних активносцох. У предлуженю проєкту плановане же би шицки школяре нїзших класох достали таку файту донациї, нє лєм у Коцуре и Дюрдьове, алє и у других наших местох и других школох, визначел Самочета.

