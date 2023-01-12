Министер Весич нащивел Вербас

ВЕРБАС – Министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич нащивел Вербас и з тей нагоди наявел реализацию даскелїх барз важних, вельких проєктох на териториї цалей општини, пренєсол општински сайт.

У розгварки з предсидательом општини Вербас Предраґом Роєвичом, Весич визначел важносц предлуженя роботох на вибудови швидкей гайзибанскей драги медзи Новим Садом и Суботицу. Тиж, упознал домашнїх зоз одлуками же би у найкратшим року почало будованє швидкей транспортнїци котра будзе повязовац Бачки Брег на мадярскей гранїци и Наково на румунскей гранїци, повязуюци так Зомбор, Кулу, Вербас, Сербобран, Бечей, Нови Бечей и Кикинду, як и будованє цалком новей гайзибанскей драги Вербас–Зомбор.

Министер Весич инсистовал на додатним анґажману и векшей ефикасносци шицких локалних самоуправох, окреме на дїялносци експроприяциї, понеже проєкти котри ше роби лєбо пририхтує, як визначел, нє шме нїч спомалшовац.

Як визначене на схадзки, Општина Вербас уключена до даскелїх важних инфраструктурних проєктох и Република Сербия до нїх уложи значни средства.