Млади орґанизовали Квиз „Укаж цо (нє) знаш”

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 17. децембра, млади з КУД „Тарас Шевченко” у своїх просторийох орґанизовали други Квиз „Укаж цо (нє) знаш”.

Квиз ше состоял зоз пейцох бавискох и була облапена руска литература, линґвистика, як и общи поняца зоз живота Руснацох и руска музика.

Змагали ше штири екипи и шицки екипи були зоз Дюрдьова. Перше место завжала екипа зоз назву Вселенски налпи ту члени були: Мария Горняк, Оливера Пап и Лидия Вереш, потим друге место освоєла екипа зоз назву Телетабиси: Петро Хромиш, Иван Хромиш и Мирослав Саламун. Треца була екипа Три мускетари чийо члени були: Олеся Хромиш, Єлена Мудри и Милан Мушицки и штварта екипа ше волала ТНТ, а ту члени були: Кристина Хромиш, Тамара Тиркайла и Кристина Тодорович.

Перша екипа достала награду, а то дружтвене бависко Money planet.

Квиз водзела Валентина Салаґ, а фахови жири хтори писал боди и провадзел чи шицко у порядку були Мария Хромиш и Тамара Балоґ.

Публика була Дюрдьовчанє хтори пришли потримац змагательох.

После квизу друженє предлужене у Дружтве, дзе ше бавело рижни дружтвени бависка и слухало руску музику.

Тот проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.