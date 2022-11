СУБОТИЦА ‒ На швето Христа Цара по Григориянским календаре, внєдзелю, 30. октобра парохиялна заєднїца у Суботици преславела свой Кирбай.

Службу Божу у Франєвацким манастире предводзел о. Данил Задрепко, а сослужели о. Алексий Гудак и диякон Ярослав Варґа.

Шпиванє предводзела монахиня Авґустина Илюк СНДМ. На Богослуженє пришло красне число вирних и їх госци. После Служби Божей було аґапе за шицких присутних.

