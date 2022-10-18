На нєдзелю Чукияда

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у лапаню риби, Чукияда, котру уж по традициї орґанизує Здруженє спортских рибарох „Коляк”, у Руским Керестуре, а з нагоди ошлєбодзеня валалу од фашизму, будзе отримана на нєдзелю 23. октобра.

На тото клубске змаганє поволани шицки члени Здруженя, котизация за участвованє виноши 1 000 динари, а сход змагательох рано од 7 годзин у рибарским лєтнїковцу на базену.

По пропозицийох дошлєбодзене ше змагац зоз трома циґонями без балерини, а зоз штвартим мож лапац рибки за мамки.

Змаганє будзе отримане на новей писти од моста ґу базену, а приявиц ше мож найпознєйше по пияток, 21. октобер.

Орґанизатор обезпечи за шицких учашнїкох полудзенок, зоз собу требa вжац лєм прибор за єдзенє, а шицки подробнєйши информациї мож достац при предсидательови ЗСР Коляк Михайлови Пашови на телефонске число 060/703–7944.

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