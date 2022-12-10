На пондзелок конститутивна схадзка нового зволаня НС Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 12. децембра на 18 годзин, у Доме култури (Русинска 75) у Руским Керестуре будзе отримана конститутивна схадзка нового зволаня Националного совиту (НС) Руснацох. Схадзку зволал министер за людски и меншински права и дружтвени диялог Томислав Жиґманов на основу Закона о националних совитох националних меншинох.

На конститутивней схадзки будзе вибране роботне предсидательство конститутивней схадзки и потвердзени мандати членом НС Руснацох.

Накадзи будзе конституовани НС може одлучиц з векшину гласох о датуму и часу отримованя першей порядней схадзки, цо може буц и такой як ше закончи конститутивна схадзка.

На першей порядней схадзки НС вибера ше предсидателя националного совиту, а вибор одборох и других целох будзе аж док Министерство принєше конєчне ришенє о упису податкох о нововибраному предсидательови националного совиту до Реґистру националних совитох.

На виберанкох за Национални совит Руснацох 13. новембра вибрани 19-еро члени зоз пейц лїстинох: Йоаким Рац, пензионер з Руского Керестура, Микола Кухар, польопривреднїк з Дюрдьова, Биляна Ковачевич, дипл. економиста з Руского Керестура, Нада Хромиш Аничич, професорка сербскей литератури и язика зоз Шиду, Микола Папуґа, поднїматель з Вербасу, Мелания Мали, студентка зоз Коцура, Сашо Палєнкаш, орґанизатор културних активносцох, Михайло Пашо, ґрафични технїчар, Мария Колошняї, мастер учителька шицки з Руского Керестура и Славиша Сабадош, дипл. економиста з Нового Саду – зоз лїстини „Руснаци вєдно”;

У новим зволаню члени буду и з лїстини „Вєдно за Войводину – ОЛЕНА ПАПУҐА” вибрана Олена Папуґа, професор руского язика и литератури з Руского Керестура и Деян Загорянски, дохтор медицини – интерниста з Вербасу; з лїстини „Русинска будучност” Стеван Самочета, дипломовани професор спорту и физичного воспитаня зоз Коцура и Тамара Балоґ, дипломовани филолоґ зоз Дюрдьова; з лїстини „За Руснацох – Желько Ковач” вибрани Желько Ковач, машински технїчар и Наташа Еделински Миколка наставнїца з Беркасова; з лїстини „Руска матка за Руснацох” члени буду проф. др Михайло Фейса зоз Коцура, Славица Катона, кнїжководитель у пензиї и Мария Дорошки обидва з Руского Керестура.