Националне швето у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Всоботу, 14. януара у просторийох Дома култури зоз шветочну програму Ораховчанє и їх госци означели Националне швето Руснацох.

Орґанизатор було Културно-уметнїцке дружтво „Петро Кузмяк”, а на початку присутних привитала предсидателька того дружтва Татяна Дудаш. Тамбурови оркестер одграл гимну „Браца Русини”, а вец предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош привитали присутних и визначели значносц отримованя нашого националного дня.

Виривки зоз нашей историї, о нашим живоце пречитали школярки хтори ходза на годзини руского язика Миряна и Даниєла Бицок, Лана Горват, Срдян и Любомир Ґовля и Татяна Дудаш. Тамбураше направели добру атмосферу у хторей ше присутни дружели после програми на вечери зоз традицийним ораховским пупорковим паприґашу, капущанїками и хлєбом з масцу. Розишли ше зоз надїю же Руснаци у тим нашим валалє нє забуду на свойо и словами „На многая лїта”.