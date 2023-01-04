Нєкаждодньова уметнїцка програма

НОВИ САД – Главне, орґанизоване збуванє 31. децембра у Новим Садзе було Дочек у подгородзе Петроварадинскей твердинї, зоз чим и заварти титуларни 2022. рок кед Нови Сад ношел титулу Европска престолнїца култури, а нови 2023. рок дочекани сучасно и зоз традицийним огньометом.

Дочек як концепт орґанизовала Фондация ЕПК2022 и бул нєкаждодньова уметнїцка и продукцийна програма. Преплєцени рижни визуални и виводзацки уметносци дали незвичайни амбиєнт барокним будинком под Петроварадинску твердиню.

Концерти були на вецей бинох, та так на главней сцени опрез Беоґрадскей капури програму отворел словенацки состав Perpetuum Jazzile, а вец наступели и британски трио Kosheen и ди-джеј Biesmans. На бини на Площи проти Михалджича слухало ше британску денс и гип гоп ґрупу Stereo MC’s, a наступала и домашня реперка Мими Мерцедес. У Штросмаєровей улїци на бини наступали домашнї состави Монохром, Репетитор и Обоєни проґрам.

Окремносц Дочеку у Новим Садзе були и три вистави хтори инспировани зоз значнима науковцами Милеву Марич Айнштайн, у Музею города Нового Саду на Петроварадинскей твердинї отворена вистава Милена: Ми стина, Милутином Миланковичом, у Студию М вистава Милутин: Час и вселена и Николом Теслом, шветлосни инсталациї Тесла шветлосна ґалерия були у подгородзе Петроварадинскей твердинї.