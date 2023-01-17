Нєшка Националне швето Руснацох у Сербиї

СЕРБИЯ – Нєшка, 17. януара, Националне швето Руснацох у Сербиї – як здогадованє на дзень кед 1751. року совитнїк царици Мариї Терезиї и администратор Кральовско-державного Бачкого дистрикту у Зомборе Франц Йозеф де Редл подписал перши урядови документ – Контракт о насельованю 200 руских грекокатолїцких фамелийох на тедишню пусту Вельки Керестур. Тот дзень уж вецей децениї прилапени як дзень урядового досельованя Руснацох на тоти простори, гоч, спрам историйних жридлох, перши доселєнци-Руснаци з Горнїци у меншим чишлє ту пришли коло 1745. року.

Одлуку о датуму Националного швета Руснацох у Сербиї, як и о других националних символох – гербу и застави, принєсло друге зволанє Националного совиту (НС) Руснацох у априлу 2007. року. Одлуку о шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї „Браца Русини” принєсло треце зволанє НС 2010. року, а спомнути одлуки принєшени на основи Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох у Сербиї.

Перша Централна шветочносц з нагоди швета отримана у януаре 2008. року у Новим Садзе, а потим ше ю кажди рок отримовало у другим месце. Того року домашнї Централней шветочносци, котра будзе отримана на соботу, 19. януара, Керестурци.

Попри Централней, у подручних канцеларийох НС, дзе у векшим чишлє жию Руснаци у Сербиї, з нагоди швета ше отримує пригодни програми.