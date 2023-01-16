Националне швето РуснацохРутенпресТексти

Означованє Националного швета Руснацох почнє зоз поставяньом заставох

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 96 Опатрене

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї будзе означене ютре, 17. януара, у Дюрдьове и у Ґосподїнцох.

У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, традицийно на 12 годзин, почнє шветочна програма, а пред тим буду положени три застави на трох значних местох за Руснацох и валал. Перше на будинку Месней заєднїци, потим на Рускей школи, а на концу и на КУД „Тарас Шевченко”.

У святочней програми у Дружтве буду участвовац члени секцийох КУД „Тарас Шевченко”, а на програми будзе пречитана и кратка история Руснацох, од приселєня по значни подїї и датуми.

У Ґосподїнцох святочна програма почнє на 14 годзин у просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци.

Означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї у Дюрдьове и Ґосподїнцох орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох Дюрдьов.

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