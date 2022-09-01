Покраїнски секретар повинчовал початок нового школского року

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Жолт Сакалаш шицким просвитним роботнїком и школяром повинчовал початок нового школского2022/23. року.

Най здогаднєме, 6. юния, покраїнски секретар принєсол правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи на териториї АП Войводини за школски 2022/2023. рок.

Покраїнски школски календари усоглашени зоз републичнима кед слово о початку и концу школского року, та так школски рок и у Войводини почнє нєшка, 1. септембра 2022. року, а перше полрочє будзе тирвац по 23. децембер 2022. року.

После жимского розпусту, школяре ше до учальньох враца 16. януара 2023. року, а конєц наставного року завиши од наставного плану за основни и штреднї школи.

Школяре основних и штреднїх школох у тим школским року нє буду мац анї єдну наставну соботу.

Цали календар мож поопатрац на сайту покраїнского секретарияту.

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