Преславени Кирбай у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 28. авґуста, преславене храмово швето, Кирбай, хтори у тим валалє означую и грекокатолїцка и православна церква.

Архиєрейска Служба Божа з нагоди швета Успения Пресвятей Богородици у грекокатолїцкей церкви почала на 10 годзин, а возвелїчал ю владика кир Георгий Джуджар, як и числени священїкове котри того дня були присутни. Службу Божу служел владика Джуджар котри бул и казательник, а сослужели о. Владимир Мудри зоз Канади, о. Янко Колошняї зоз Канади, о. Алексий Гудак зоз Старого Вербасу, о. Владимир Маґоч з Вуковару, о. Данил Задрепко, капелан, зоз Коцура и о. Владислав Рац, парох коцурски и декан бачки.

Владика Джуджар з тей нагоди у своєй казанї здогаднул шицких вирних на значносц швета Успения Пресвятей Богородици, на вельки жертви Пречистей Дїви Мариї, як и на єй одход з того швета.

Значне число вирних присуствовало кирбайскей Служби Божей, зоз шпивом и молитву возвелїчали єй святочносц. По законченю Служби, шицки парохиянє участвовали и у процесиї коло церкви, кед було и читанє Євангелиї на шицких штирох бокох швета, а по каждим читаню священїкове пошвецали церкву и присутних.

И того року Кирбай у валалє провадзела богата вашарска часц, як и забавни парк за дзеци. Хвиля була цепла и слунечна, та велї валалчанє, як и числени госци з околних местох, дзень препровадзели шпацираюци ше през центер валала. Поставени були числени столїки зоз рижнима кирбайскима лакотками, як и з бависками, квецом, рижнима прикрасками, а за дзеци у школским дворе були поставени ринґишпили, гомбалки, авточка. Млади ше забавяли у вецей валалских кафичох котри робели зоз звекшанима капацитетами, а понукали музику за шицки смаки.

