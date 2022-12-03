Пририхтованє за Националне швето Руснацох

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох, вчера 2. децембра, отримана треца схадзка Орґанизацийного одбору Централней преслави наиходзацого Националного швета Руснацох.

Централна преслава Националного швета Руснацох будзе у Коцуре, на соботу 21. януара 2023. року.

Члени Орґанизацийного одбору: Олґа Карлаварис, Олеся Балач, Аня Делач, Желько Ковач, Серґей Тамаш и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош, а спред коцурскей часци орґанизацийного одбору на схадзки була Марина Тодич, а телефонски ше контактовало зоз Меланию Мали, и представителє медийох хтори провадза преславу, бешедовали о програми и концепциї преслави.

По началним плану на 17 годзин будзе Служба Божа у коцурскей церкви Успениє Пресвятей Богородици, на 18 годзин будзе вистава малюнкох Миколи Буши, Силвестера Пушкаша и скулптурох Силвестера Макая у просторийох Каритасу. Етно стол будзе у Церковней сали на 19 годзин, а Шветочна академия почнє на 20 годзин у Доме култури, коктел ше планує по законченю програми у Пелетовей сали. Ношитель Централней преслави Националного швета Руснацох Завод за културу войводянских Руснацох зоз потримовку локалней самоуправи – Општини Вербас и Националного совиту Руснацох.