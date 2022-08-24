Того тижня у Керестуре будзе упис до ОВС

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток и пияток, 25. и 26. авґуста, у канцелариї матичара у Руским Керестуре, у чаше од 17 по 20 годзин, будзе оможлївене уписованє од Окремного виберацкого списку (ОВС) рускей националней меншини.

Уписац ше муши кажде особнє, нєобходне зоз собу вжац особну леґитимацию, а у матичара будзе обезпечена помоц за пополньованє формулара.

Тоти два термини за упис винїмково, понеже ше иншак мож уписац лєм у Кули, кажди дзень у роботним чаше у Услужним центру.

Лєм особи уписани до ОВС годни гласац, потримац кандидатуру, лєбо ше кандидовац на наиходзацих виберанкох за нове зволанє Националного совиту Руснацох, а кед дахто нє сиґурни чи є там уписани, може превериц на ТИМ ЛИНКУ.

Национални совит Руснацох поволує шицки полнолїтни особи, а окреме младих хтори од 2018. року потераз наполнєли 18 роки, же би вихасновали право хторе маме и уписали ше до Окремного виберацкого списку.

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