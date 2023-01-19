У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” будзе, з нагоди Националного швета Руснацох, eмитована ретроспектива скорейших шветочних академийох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.

Здоганїме же на соботу, 21. януара, на 20 годзин на другей програми Рaдио-телевизиї Войводини будзе директни пренос шветочней академиї, у рамикох означованя Националного швета Руснацох, котра будзе отримана у Биоскопе „Югославия” у Вербаше.