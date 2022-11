У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец седме число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о резултатох виберанкох за Национални совит Руснацох. На Наших местох мож пречитац як означени Дзень општини Кула.

Економия пише о 53. Медзинародним сайме туризма у Новим Садзе, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Духовни живот пише o Кирбайох у Ґосподїнцох и Беркасове, а на бокох Людзе, роки, живот од того числа почина фельтон „Пейдзешат роки од виходзеня Младежского часопису МАК”.

На Спорту мож пречитац о одбавених стретнуцох и пласману наших спортистох.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Литературне слово.

