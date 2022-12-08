У новим Руским слове

НОВИ САД – Штерацец дзевяте число новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїку пише о кандидатури нашей держави за Шветову виставу ЕХРО 2027 у Паризу, дзе у делеґациї були и директорка Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” Наталия Будински и школяр шестей класи Исак Новта.

Нашо места, медзи иншим, зазначели як означени Дзень ошлєбодзеня и Дзень општини Шид, а Духовни живот пише як у Руским Керестуре преславене швето св. оца Миколая и же на Архиєрейскей Служби Божей диякон Ярослав Варґа пошвецени за священїка.

На бокох Култури и просвити дати приказ представох хтори виведзени на Драмским мемориялу. У рубрики Економия вецей о природней козметики.

У стаємней рубрики Людзе, роки, живот стретнуце зоз Леону Малацко, учительку з Нового Орахова, а на спорту мож пречитац розгварку зоз Иґором Шикора зоз Суботици.И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а вишол и додаток Руснаци и швет.