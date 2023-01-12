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У новим „Руским слове”

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 86 Опатрене

НОВИ САД – На початку нового року вишло двочисло новинох „Руске слово”, а боки у нашей новинки достали нови визуални, сучаснєйши дизайн. Тиж у каждей рубрики, медзи иншим, мож пречитац прегляд найважнєйших подїйох з прешлого року.

У рубрики „Тижньовнїк” наявена Преслава Националного швета Руснацох, а на бокох Нашо места дати звит зоз схадзки Скупштини општини Кула.

Економия пише о другим кругу явного предаваня маєтку керестурскей хладзальнї „АБЦ ФУД” АД у ликвидациї. А Духовни живот приноши вистки о тим як преславене Рождество Христово по юлиянским календаре у наших парохийох.

Рубрика „Култура и просвита” понука звити зоз крачунских концертох у Дюрдьове и Кули, як и вистку зоз концерту др Дарка Варґи у Бачкей Тополї. На Людзе, роки, живот мож пречитац стретнуце зоз Емилом Нярадийом, длугорочним керестурским Дїдом Мразом.

Спорт дава вистку зоз першенства Сербиї у боксу за жени и успиху на тим змаганю Боксерского клуба „Чарнок” зоз Вербасу.

У тим чишлє як додатки вишли Руснаци и швет, Мозаїк и Дикица.

Най здогаднєме наших читачох же и того року новини коштаю 40 динари, а предплата за цали рок 2.000 динари.

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