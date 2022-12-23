Успишни Крачунски вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Крачунски вашар у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” отримани вчера у школским дворе, прицагнул красне число нащивительох, а приход будзе похасновани за гуманитарни потреби самих школярох.

Як наглашела директорка Школи Наталия Будински, вашар уж традицийни и до ньго були уключени школяре шицких возростох, а з младшима и їх родичи, и шицки вєдно рихтали рижни крачунски прикраски, лакотки и колачи.

По словох педаґоґи Наташи Мученски, Крачунски вашар заправо озбильни проєкт з вецей цилями, а школяре участвовали у шицких фазох його пририхтованя.