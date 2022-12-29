Вишол децемберски МАК

НОВИ САД – „У фокусу” децемберского числа часопису МАК можеце пречитац упечатки зоз 25. „Дньовки”, як и анкету хтору пририхтала Мартина Надь о планох за наиходзаци дочек Нового року.

Рубрика „Русинистика и я”, и у тим чишлє, представя бувши студентки Оддзелєня за русинистику Ясмину Дюранїн зоз Сримскей Каменїци и Олену Папуґa зоз Руского Керестура.

У рубрики „Швет науки и технолоґиї” Далибор Болдиш пише о роботох за електронске четованє, а свойо упечатки зоз Шветового першенства у фодбалу, зоз женского угла, дава Силвия Маґоч.

У рубрики „МАК-ово 50 роки” представени ґрафични дизайнере Иґор Орсаґ и Златко Емейди, док „АЛТ шоу у МАК-у” представя розгварку зоз Кристияном Колошняйом зоз Бачкей Тополї хтори наступел на тогорочней „Дньовкиˮ. На концу приказани и даскельо фотоґрафиї зоз Дньовкового фото-конкурсу зоз назву „Напредок до прешлосциˮ.