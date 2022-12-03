Перша наша и найстарша наукова публикация

Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, як єдинствена периодична публикация на руским язику, у своєй седемдеценийовей историї виходзеня вше на своїх бокох друковал и науково прилоги и длуго бул єдина публикация з такима змистами при Руснацох. Було то у чаше док русинистика як нова славистична дисциплина ище анї нє исновала, а роботи з рижних обласцох филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох у часопису уж теди обявйовали найзначнєйши мена нашей и шветовей науки. Респектабилносц „Шветлосци” у наших и шветових славистичних розмирох вше була препознатлїви знак по котрим ше мерали досяги нє лєм нашей науки, алє и нашей заєднїци вообще. Так було у прешлосци, так то и тераз. Значи, гоч часопис по дефинициї нє бул узко специялизовани лєм за науку, вон тоту улогу нєпреривно мал и вше ю з найвекшим ентузиязмом окончовал. Резултати, розуми ше, нє виостали, и вони убудовани до фундаментох шицких наших институцийох котри у своєй програми маю идентитетску ознаку базовану на розвою науки и култури Руснацох.

Нєшка, кед после вецейрочного нєсправедлївого паузованя часопис у 2020. року врацени на Лїстину катеґоризованих наукових часописох, та є у статусу наукового часописа од националного значеня з боку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, „Шветлосц” направела квалитативни викрок у тей обласци, та на своїх бокох обявює науково роботи по шицких медрадлох и критериюмох котри вимага така публикация од медзинародного значеня. Авторе тих роботох з рижних обласцох гуманистичних наукох, а приходза з вецей наукових институцийох у нас и у швеце. На тот способ часопис окреме афирмує нашу наукову думку и дава можлївосц шицким заинтересованим боком безпостредно ше информовац о новосцох зоз сфери науки як при Руснацох у Сербиї, так и ширше.

З оглядом же часопис виходзи квартално, вон и по тим єдинствени при Руснацох, бо дава нагоду заинтересованим автором, нашим и иножемним сотруднїком, еминентним професором и фаховцом з рижних обласцох филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох, штири раз до рока презентовац резултати своєй роботи у часопису з катеґоризацию М54. Попри „Шветлосци”, таку можлївосц нашим автором понука ище лєм публикация „Русинистични студиї”, котру видава Оддзелєнє за русинистику у Новим Садзе, алє тота публикация виходзи лєм раз рочнє.

Часопис у континуитету обявює прилоги з русинистики и младих, нєафирмованих авторох, котри на ориґинални способ спатраю актуални питаня вязани за тоту обласц и трасираю драгу за нови, будуци виглєдованя. Тоти прилоги представяю ориґиналне доприношенє нє лєм нашей русинистики, алє и русинистики у шветових релацийох.

Спрам Упутства за пририхтованє рукописох за друкованє, котре ше находзи у каждим чишлє „Шветлосци”, часопис обявює ориґинални науково роботи, преглядни статї, кратки сообщеня, науково критики, полемики и огляднуца зоз обласци гуманистичних и дружтвених наукох. Роботи хтори уж обявени або понукани за обявйованє у даєдней другей публикациї нє можу буц прилапени, так як анї гевти хтори нє задоволюю науково критериюми. Кед робота була викладана на науковим сходу, або настала як резултат наукового проєкта, тот податок треба навесц у надпомнуцу на дну насловного бока тексту.

Часопис„Шветлосц” обявює роботи авторох зоз Сербиї и иножемства. У „Шветлосци” ше обявюю роботи найвецей трох коавторох. Кажде може понукнуц лєм єдну роботу за обявйованє, без огляду чи є єдини автор чи коавтор.

Автор длужни почитовац науково и етични принципи и правила под час пририхтованя роботи у складзе зоз медзинароднима стандардами. Зоз придаваньом роботи автор ґарантує же шицки податки у роботи точни, як гевти хтори ше одноша на виглєдованє, так и библиоґрафски податки и наводи зоз литератури. Пре рецензованє ше преверює чи у роботох нєт елементи плаґияту.

Поступок рецензованя анонимни у обидвох напрямох, прето авторе муша вихабиц шицки информациї зоз тексту, однoсно файлу на основи хторих би могли буц идентификовани. Роботи рецензую двоме квалификовани рецензенти.

Роботи у „Шветлосци” ше публикую на шицких славянских язикох и на главних шветових язикох.

Под час цалого свойого седемдеценийного живота „Шветлосц” була жвератко литератури, култури, уметносци, науки, та и дружтвеного живота Руснацох, цо було условене зоз часовима етапами през яки часопис преходзел. „Шветлосц” була и остала єдна з найзначнєйших трибинох и порушовачох литературного, уметнїцкого, та и наукового живота при Руснацох, цо єй императивно наклада нє лєм затримац континуитет виходзеня, алє и надалєй буц активно присутна у културним и науковим живоце Руснацох на тих просторох як и до тераз.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.