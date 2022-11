Виберанки швето демократиї

Поняце демократиї настало у старей Греческей у Атини у 5. вику пред нову еру, а виведзене є од греческих словох демос цо значи народ и кратия цо значи власц. Атина у историї чловечества перши приклад демократиї, гоч ше велї фаховци историї зоз тим твердзеньом нє складаю. У старей Атини лєм мале число гражданох, коло 16 одсто од вкупного жительства, мало право гласа. Жени, раби и стари нє мали тото право.

З часом ше значенє демократиї меняло, а сучасна дефиниция ше почала формовац у 18. вику кед ше почали уводзиц рижни демократски системи у вецей державох. Модерна демократия ше може дефиновац як система власци у котрей конєчна политична моц або суверенитет припада народу директно або прейґ своїх представнїкох.

Пред нами виберанки за шесте зволанє Националного совиту Руснацох, хтори ше маю отримац на нєдзелю, 13. новембра. Праве на нєдзелю у наших рукох будзе найважнєйша одлука за руску заєднїцу, бо тоти котрих вибереме, у идуцих штирох рокох буду приношиц важни одлуки у штирох обласцох у хторих Национални совит ма компетентносц, а то образованє, култура, информованє и службене хаснованє язика и писма.

Дзеветнац национални меншини на нєдзелю буду виберац членох националних совитох на нєпоштредних виберанкох, медзи котрима и наш Национални совит Руснацох, а штири национални меншини буду виберац своїх членох за национални совити прейґ електорскей скупштини. Гласац годни шицки полнолїтни гражданє Републики Сербиї котри уписани до Окремного виберацкого списку, а тоти котри ше нє уписали по 28. октобер, з тей нагоди нє годни гласац.

Руска национална заєднїца ма пейц преглашени виберанково лїстини, так же маме можлївосц виберац медзи рижнима опциями и понукнуцами. Добре роздумайце кому даце свой глас, хто тоти компетентни особи цо нас буду провадзиц на драги до будучносци.

Вибор нїґда нє лєгки. Часи пред нами кризни. Ище стари Латинє гварели же „Per aspera ad astra / По церню драга ґу гвиздом”, а кажди вибор имплицитно ноши у себе и одвитуюцу одвичательносц.

Щешлїви нам виберанки!

