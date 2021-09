Стань, порихтай ше, може!

Почал школски рок, а информациї котри сцигую зоз вецей бокох же як ма випатрац, наисце рижнородни, най нє повем же аж и креативни. Того школского року ше будземе бавиц на семафори. Просвитни роботнїки поинформовани же буду подзелєни на зони котри наволани „Семафор”. Так будзе исновац желєна, жовта и червена зона, а школа будзе катеґорована до одредзеней зони у зависносци од числа хорих. Желєна зона подрозумює наставу у школи, жовта комбиновану наставу, а червена онлайн наставу. Понеже векшина школох зоз простором досц огранїчена, школяре буду шедзиц зоз свою пару у лавки. Алє, маски буду и далєй обовязни.

Нє циґанїме себе, думам же шицким мило же ше школяре конєчно врацаю до школских лавкох. И родичом, и наставнїком, та аж и школяром. Медзитим, условия же би ше реализовала настава и приход до школи вимагаю окремни правила. Щиро, уж страцени два роки школованя. Комбинована або онлайн настава вообще нє можу заменїц интеракцию медзи школяром и наставнїком, то уж и тащки на конаре знаю. Нашо школство уж роками константно приповеда о ришованю проблемох, о реформох, стратеґийох, акцийних планох, имплементованю (най додам и: бла, бла, бла), а реално, далєко зме од такого дачого. Главне похасновац даяку бомбастичну назву котра аж одгукує у глави зоз полноту, а зоднука плєва. Або як би млад(ш)и гварели, нїч по нїм.

Руку на шерцо, одкеди наступела тота пандемия, вельо ше робело, то твердзим зоз власного искуства, алє, мало ше поробело. Векшина школярох усвоєла вельо менєй знаня и єст наисце мало напредованя у знаню. Но, зведзе ше приповедка на тото же хто ше сцел учиц, учел ше, а хто нє сцел, нє помогли би му анї школски годзини котри би тирвали гоч и 60 минути. Тото цо цикаве у тим шицким тото же по словох фаховцох и кризного штабу, школа постава опасне место дзе ше мож похориц, наводно, пре блїзки контакти зоз другима. А уж кед зме коло того, озда ше кажда нормална особа опита же Еґзит, Ґуча, фестивали, а ище баржей нащивени политични стретаня нє таки опасни? Баш так треба подценьовац людску интелиґеницю, чи цо? Тото же ше врацаме до школи, привитуєм, наисце. Медзитим, ниа, єдна з небулозох – кед у оддзелєню єст вецей як 16 школярох, дзелї ше их на ґрупи, годзина тирва 30 минути. Кед их єст менєй, нє дзелї ше и годзина тирва 45 минути. На цо то здабе, и сама ше питам. З єднима ше будзе робиц так, зоз другима иншак, три днї так, два ознова иншак…

Бешедує ше єдно, роби ше друге, а дума ше цалком шеснасте. Так, по шицким, цо ше школства дотика, евидентни три ствари: же ше за кажде ришенє найдзе проблем, друге же просвита и далєй остава остатня дзирка на пищалки и треце тото же ше ми видзи же хто ище вше нє похибел у тим шицким, вец є випатра одскорей шалєни…

