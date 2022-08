Друга схадзка без кворуму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи вчера, 29. авґуста, була схадзка Роботного цела за спорт. Пред тижньом, иста нє була отримана пре нєдостаток кворуму, цо ше случело и на тот завод.

З тей нагоди схадзки присуствовали предсидатель Нацоналного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Роботного цела за спорт Иван Папуґа, технїчни секретар Националного совиту Таня Арва Планчак и Елемир Джуджар спред Роботного цела Проєктни биро.

И на тей схадзки мал буц дньови шор як и прешлираз, прилапйованє записнїкох зоз другей и трецей порядней схадзки Цела, а треца точка ше одношела на спатранє и проєкцию Роботного цела за спорт, односно „Роботне цело за спорт – вщера, нєшка, наютре”.

Як, медзи иншим, гварел предсидатель РЦ за спорт Иван Папуґа, кворума нє було насампредз прето же нє маю шицки члени технїчни вигодносци же би на таки способ присуствовали схадзки, дзепоєдним баржей одвитує же би ше схадзку отримало „на живо”, а єст и таких хтори завжати пре даяки свойо особни лєбо дїловни обовязки. У каждим поглядзе, як надпомнул Папуґа, простор дзе би ше отримало схадзку „на живо” обезпечени и на розполаганю сала КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

З оглядом же ше у кратким чаше повторел проблем нєдостатку кворума, предидатель Националного совиту Руснацох надпомнул же би о отримованю схадзки бриґу требал водзиц предсидатель РЦ, за спорт. Медзитим, Папуґа тоту пригварку одбил прето же шицки, члени, як и вон, достали поволанку и требали би ше одволац.

На концу порадзене же би предсидатель Цела, Иван Папуґа, зоз членами утвредзел датум отримованя схадзки, а потим би тот термин бул ускладзени зоз термином и обовязками членох Националного совиту хтори обовязни буц на схадзки.

