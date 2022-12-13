Конституовани нови Национални совит Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нове шесте зволанє Националного совиту (НС) конституоване на вчера вечар отриманей конститутивней схадзки котра отримана у Доме култури, и потвередзени мандати 19 членом зоз пейцох лїстинох. Нови НС и його членох у мено Министерства за людски и меншински права привитал окремни совитнїк министра Томислава Жиґманова, Марин Пиукович.

Роботне предсидательство у хторим були найстарша и наймладши кандидати за членох НС Славица Катона, Мелания Мали и Тамара Балоґ потвердзели мандати новим 19 членом НС, од котрих єден оправдано бул одсутни.

Мандати потвердзени членом вибраним зоз пейцох лїстинох, з першей „Руснаци вєдно” то Йоаким Рац з Руского Керестура, Микола Кухар з Дюрдьова, Биляна Ковачевич з Руского Керестура, Нада Хромиш Аничич зоз Шиду, Микола Папуґа з Вербасу, Мелания Мали з Коцура, Сашо Палєнкаш, Михайло Пашо, и Мария Колошняї шицки з Руского Керестура, и Славиша Сабадош з Нового Саду.

Потвердзени и мандати з лїстини „Вєдно за Войводину – ОЛЕНА ПАПУҐА” – Олени Папуґа з Руского Керестура и др Деянови Загорянскови з Вербасу (котри пре оправдани причини нє бул присутни на схадзки), потим з лїстини „Русинска будучност” члени НС буду Стеван Самочета з Коцура, и Тамара Балоґ з Дюрдьова; з лїстини „За Руснацох – ЖЕЛЬКО КОВАЧ” вибрани Желько Ковач з Руского Керестура и Наташа Еделински Миколка з Беркасова, док з лїстини „Руска матка за Руснацох” вибрани проф. др Михайло Фейса з Коцура и Славица Катона и Мария Дорошки обидва з Руского Керестура.

Совитнїк министра Пиукович повинчовал членом нового НС, здогаднул на його права о обовязки и визначел потримовку у тиму ресорного и других Министерствох.

Члени НС потим єдногласно принєсли одлуку же би ше такой по павзи отримала и перша схадзка Совиту котрей на дньовим шоре бул вибор його предсидателя.