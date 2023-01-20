Вишла януарска „Заградка” и вифарбйованка

НОВИ САД – Вишло перше число часопису за дзеци „Заградка” у тим року, а зоз нїм и дарунок – вифарбйованка зоз илустрациями Ивани Бучко зоз сликовнїци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” Наташи Еделински Миколка.

Рубрика Пречитали и роздумали представя Заградкарох, хтори од того року читачох буду водзиц през часопис. Госци и новосци у януарским чишлє пишу о тим цо ше случовало прешлого и того мешаца, а рубрика Сцеме знац и упознац представя другонаградзени дзеци на Конкурсу „Заградков 75. родзени дзень”.

У Читальнї понукнута литература за дзеци, як и информациї о музичней анимациї сликовнїци „Кухня”, док Мала заградка понука писньочку у сличкох, загадки, як и квизчок на тему жими.

Дзецински литературни и подобово роботи и у тей „Заградки” обявени у вецей рубрикох, Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док рубрика Мудро и безпечно пише о фактох о парняцким насилстве на интернету.

На Забавних бокох мож ришовац и виполньовац вецей задатки, а Питаня и толкованя пошвецени Националному швету Руснацох.

Од того року „Заградка” ма и нову рубрику – Радио у Заградки, хтора реализована у сотруднїцтве зоз Емисию за дзеци Рускей редакциї Радио Нового Саду, а у тим чишлє у нєй мож читац о треми.

Хто ше у 2023. року сце предплациц на „Заградку”, треба же би послал мено, презвиско и адресу на мейл zahradkacasopis@gmail.com, лєбо ше явиц до поруки на дружтвених мрежох Zahradka Casopis. Рочна предплата 1 000 динари.