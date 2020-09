Отримане поетске стретнуце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияте Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки отримане всоботу вечар, 25. септембра, у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре. Свойо твори представели 16 творителє на руским и сербским язику. Уручени Припознаня з меном Юлияна Надя.

Тото заєднїцке Поетске припознанє Рускей матки у Руским Керестуре и „Задужбини Бори Латиновичаˮ з Кули, того року достали постгумно Милан Шуша Бєлински з Кули и Владимир Будински з Керестура, а од актуалних поетох Обрен Радович з Кули и Саня Тиркайло зоз Шиду.

Свойо звекшого поетски твори представели творителє з Керестура, Шиду, Кули, и Сивцу, а з музичним провадзеньом трочленого тамбурового составу.

На постгумних лауреатох Шушу и Будинския хтори ше упокоєли прешлого року присутни ше здогадли и з минуту цихосци на початку Стретнуца, а пречитани и виривки критичних написох о їх творчосци. На покойного поету Юлиян Надя здогадло ше зоз виводзеньо його найпознатшей компонованей писнї „Мой валал Руски Керестур”.

Як на концу наглашене, шицки пречитани твори буду обявени у додатку Глашнїка Рускей матки „Руснак”. Стретнуце водзел предсидатель РМ Дюра Папуґа, нєпоштредни орґанизатор того вечара керестурски Месни одбор РМ на чолє з предсидательку Марию Дорошки, а финансийно го потримала Општина Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)