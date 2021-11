Зоз упартосцу до побиди

СТАРИ ҐРАД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Младежскей подручней фодбалскей лиґи, фодбалере Русина внєдзелю 31. октобра, у госцох, надвладали екипу ФК Стари ґрад зоз Бачкей Паланки з резултатом 1:2 (1:0).

За розлику од велїх потерашнїх змаганьох на хторих Русиновци ишли без єдней замени, до Бачкей Паланки пошли зоз аж трома бавячами вецей, цо ше на концу и указало як „формулаˮ за успих.

Змаганє Русиновцом добре рушело, медзитим, штредком першого полчасу, домашнї прешли половку терена, вибили лабду, прешли и охрану и ґолмана, та после такей дуплей гришки, лєм „ушейталиˮ з лабду до ґолу. Бул то перши ґол за екипу Стари ґрад.

У другей половки змаганя, до Русиновей екипи уруцени двоме „швижиˮ бавяче, та у 60. минути после даскельо пасох, остатнї припаднул Андрейови Дудашовому хтори ше приблїжел ґу ґолманови и по жеми лабду послал до ґолу.

Пред сам конєц, у 80. минути, после даскельо красних додаваньох по лївим боку, ушлїдзел центершут хтори прилапел Никола Максимович, бавяч з Лалитю, и зоз моцним вдереньом, зоз коло 8 метерох, дал ґол за Русин.

У другим полчаше було надосц шанси, а єдну од нїх мал и Божидар Чонка хтори даскельо минути пред конєц змаганя рушел сам на ґолмана, но велька нагода остала нєвитворена.

Русин бавел у составе – Чордаш, Надь Д., Надь М., Бодянец, Джуджар, Чонка, Бики, Ковачевич, Тома, Дудаш, Зорич, Молнар, Стричко и Максимович.

Русиновцом, у тей єшеньскей часци, остало ище єдно змаганє, хторе будзе одбавене на домашнїм терену, процив екипи з Бачкого Ґрачцу – єдиней екипи хтора у Лиґи ма зазначени лєм сами побиди.

