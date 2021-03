Кадети одбавели нєришено у Апатину

АПАТИН – У другим колє ярнєй часци першенства у Окружней кадетскей лиґи внєдзелю, 28. марца, екипа ФК Русин одбавела нєришено процив екипи ФК Младосц з Апатину, з резултатом 0:0.

У першим полчаше домашнї мали два нагоди за ґол, медзитим Русиновцом ше удало зачувац свою мрежу, док у другим полчасу, даскельо минути пред конєц, и сами мали вельку нагоду за ґол, хтора остала нєвитворена.

Кадети Русину наступели у составе – Матео Чордаш, Давид Надь, Александар Зорич, Тадей Бодянец, Теодор Няради, Марио Иличич, Божидар Чонка, Неманя Ковачевич, Тома Александар, Лука Иличич, Марко Попов, Давид Чордаш, Велько Шомодї, Андрей Дудаш, Желько Стричко.

Шлїдуюце коло Русиновци требали одбавиц процив ФК Текстилац зоз Оджаку, медзитим, понеже тот клуб виступел зоз Лиґи, кадети змаганє одбавя аж 11. априла процив екипи ФК Младосц зоз Бачкого Петровцу.

