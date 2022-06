На Юнийским фестивалу у Вербаше наступела и „Жатва”

ВЕРБАС – Традицийни Юнийски фестивал у Вербаше закончени всоботу, 18. юния. Шейсцдньова програма того, трецого по шоре, фестивала була подзелєна до трох сеґментох – Днї уметносци, Весели днї и Днї традициї.

У рамикох Дньох уметносци отримани литературни вечар Єлени Бачич Алимпич, як и рочни концерт школярох Основней музичней школи Вербас. У рамикох Веселих дньох отримани рижни роботнї за дзеци, наступели аниматоре за дзеци, Мали балерини зоз „Creative dance studio”, а одбавени и вецей дзецински представи.

У рамикох Дньох традициї, пияток и соботу, 17. и 18. юния, за шицких нащивительох були представени Етно столи, як и промоция школи фолклору Културного центру Вербаса. Тиж, отримани Смотри фолклорних танцох и обичайох, шпивацких ґрупох и жридлових инструментох, як и наступ културно-уметнїцких дружтвох и чуварох традициї општини Вербас и госцох.

Зоз Етно столом и рижнима лакотками на вербаским Фестивалу ше представели и жени зоз Активу женох КУД „Жатва” зоз Коцура. Попри велїх виводзачох, Жридлова шпивацка ґрупа КУД „Жатва” за тоту нагоду пририхтала и численей публики одшпивала даскельо писнї.

Окрем аматерох зоз Коцура, у рамикох Дньох традициї наступели и фолклораше зоз коцурского КУД „Завичайне врело”, Бела Мицсик, як и КЦ „Непкер” Кула, ҐКУД „Вук Мандушич” Вербас, КУД „Сава Вукосавлєв” Змаєво, КУД „Шове” Равно Село, КУД „Божур” Вербас, АКУД „Соня Маринкович” Нови Сад, КУД „Бранко Радичевич” Сириґ и КУД „Марко Орешкович” Бачки Ґрачац.

Площа Николи Пашича у Вербаше през шицки днї Юнийского фестивалу, котри орґанизовала Туристична орґанизация општини Вербас, под покровительством Општини Вербас, була полна зоз численима нащивителями, цо указатель же и тогорочни фестивал бул успишни.

