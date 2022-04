Нє вельо слабши од першопласованих

БАЧКИ ҐРАЧАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 25. априла, екипа подростку Фодбалского клубу „Русинˮ у Бачким Ґрачцу одбавела 3. коло процив першопласованей екипи ФК „Борацˮ, од хторей страцела з резултатом 3:0 (0:0).

Кед ше вежнє до огляду же лєм пред даскельома мешацами, у єшеньскей часци першенства, Русиновци од истей екипи, хтора потераз зазначовали лєм сами побиди, були поражени зоз 8:1, Русиново бавяче тераз уж вельо искуснєйши.

Тото напредованє було очиглядне уж у першим полчасу кед ше анї єдней екипи нє удало дац анї єден ґол, та аж анї створиц векшу шансу. Змаганє було тварде, зоз надосц претаргнуцами, фаулами, дуелами, а бависко ше найвецей одвивало на штредку терена. Велька борбеносц указана з обидвох бокох, цо приведло аж и до калїченя руки процивнїцкого бавяча.

У другим полчаше у 60. минути Русиновци достали перши ґол, кед найопаснєйши бавяч Борца прешол по лївим боку, центрирал лабду, а процинїки лєдво „уґуралиˮ лабду зоз 5 метерох.

После уруцених ище штирох заменох, а после Русинових менших гришкох хтори процивнїки вихасновали, нашо хлапци достали ище 2 ґоли.

У 3. колу Русиновци наступели у составе – Молнар, Попов, Надь М., Няради, Иличич М., Дудаш, Бики, Ковачевич Н., Тома, Иличич Л., Зорич, Чордаш, Чонка, Ковачевич М. и Шомодї В.

Русиново фодбалере 4. коло нє буду бавиц, понеже ФК „Текстилацˮ зоз Оджаку нє ма подросток, та тото змаганє автоматски достаню як побиду. После одбавених штирох ярнїх колох, Русиновци хвильково забераю штредок таблїчки, и маю зазначени два побиди, єдно нєришене змаганє и єдно пораженє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)