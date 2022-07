Обявени конєчни резултати парламентарних виберанкох

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия вчера обявела конєчни резултати парламентарних виберанкох, хтори отримани 3. априла.

Спрам резултатох, найвецей мандати у новим зволаню парламенту будзе мац лїстина „Александар Вучич – Вєдно можеме шицко” – 120 мандати, на основи милион 635 тисячи 101-ого освоєного гласа, сообщел предсидателя РИК-а Владимир Димитриєвич.

Лїстина „Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї” освоєла 38 мандати або 520 тисячи 469 гласи, а лїстина „Ивица Дачич – премиєр Сербиї” достала 31 мандат зоз 435 тисячи 274-ома гласами.

У републичним парламенту найду ше и коалиция Нада зоз 15 мандатами, коалиция Мушиме зоз 13 мандатами, Завитнїки и лїстина Бошка Обрадовича зоз 10 мандатами, СВМ будзе мац 5 мандати, три посланїцки места будзе мац лїстина „Муфтийов аманет”, по два места буду мац лїстини Вєдно за Войводину и СДА Санджаку, а єден мандат достала коалиция Албанцох.

Од хвильки преглашеня конєчних резултатох почина чечиц термин од 30 дньох за зволованє Скупштини Сербиї.

