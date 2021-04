Означени Шветови дзень Ромох у вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – У општини Вербас 8. априла означени Шветови дзень Ромох, дзень преслави ромскей култури и освидомйованя о проблемох з котрима ше Роми зочую.

У општини Вербас у трох циклусох образованя (предшколским, школским и стреднїм) вкупно єст вецей як 100-цецеро дзеци зоз ромских фамелийох. З нагоди Шветового дня Ромох помоцнїца предсидателя Општини Вербас Мария Милинич и предсидателька Здруженя Ромох Вербасу Милица Шаїн нащивели Дзецинску заградку „Дуга” у Равним Селу и дзецом ромскей националносци подзелєли дидактични прибор. Того дня и представнїки Полицийней станїци Вербас нащивели у Коцуре Євангелску церкву и отримали едукативну роботню на тему „Безпечносц у транспорту”. Наймладшим з тей нагоди подаровали едукативни материял Аґенциї за безпечносц транспорту.

Пастор Александар Суботин подзековал полицайом же дзецом указали повагу на тото значне швето за шицких Ромох. По його словох, на першим Шветовим конґресу Ромох усвоєни одлуки о ромскей застави и официйней гимни, а тиж преглашени и официйни ромски язик. Тиж прилапена и назва „Ром”, цо на ромским язику значи „чловек”.

З нагоди швета Ромох и на будинку Општинскей управи у Вербаше поставена застава тей заєднїци. Червене колєсо у стредку символизує рух и миґрациї тей етнїчней ґрупи. Предпоставя ше же на швеце єст найменєй 20 милиони Ромох, покля их у нашей жеми єст коло 150 тисячи, зоз чим представяю єдну з найчисленших, найрозширеншу меншинску националну заєднїцу.

