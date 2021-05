Ознова нєфер судзенє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 15. мая, кадети ФК Русин у Бачким Петровцу поражени од ФК Младосц з резултатом 3:2 (3:0).

После змаганя процив Радничкого, кед Русиновцом два раз понїщени ґоли, подобне дискутабилне судзенє млади фодбалере дожили ознова у Бачким Петровцу.

Першираз, кед процивнїцки бавяч зоз чистого офсайду дал ґол, цо судия нє обачел понеже нє мал помоцного судию, и домашнї почали водзиц з резултатом од 1꞉0, а у другей ситуациї, бавяч Младосци одбавел зоз руку медзитим судия на тото ознова нє реаґовал. За треци достати ґол у першим полчасу Русиновци сами направели гришку кед бавяч подполно премахнул лабду, а русиновому ґолманови ше нє удало интервеновац.

У другим полчасу, бависко ше обрацело на хасен русинових фодбалерох, кед у 60. минути перши ґол за Русин дал Божидар Чонка. Було то прецизне бице зоз 20 метерох кед ше лабда одбила од стативи и вошла до ґолу. Нєодлуга потим и Лука Иличич, тиж зоз 20 метерох, дал и други ґол за Русин, а резултат по конєц змаганя остал нєпременєни.

Кадети наступели у составе – Матео Чордаш, Тадей Бодянец, Александар Зорич, Марио Иличич, Теодор Няради, Божидар Чонка, Неманя Ковачевич, Лука Иличич, Андрей Дудаш, Александар Тома, Давид Надь, Алексей Бики, Желько Стричко и Давид Чордаш.

Скорей змаганя Русиновци були 6. на таблїчки, док после того пораженя спадли на 7. место. На нєдзелю фодбалере буду бавиц у Бачкей Паланки процив екипи Крила Країни, хтори хвильково забераю 4. место.

