Отримане преподаванє о безпечносци дзецох у транспорту

ВЕРБАС – За здравствених роботнїкох Дома здравя „Велько Влахович” Вербас бул орґанизовани семинар о превенциї и звекшаню безпечносци дзецох у транспорту. Аґенция за безпечносц транспорту Републики Сербиї, котра орґанизовала спомнути семинар, до фокусу положела занятих на оддзелєньох установох котри у директним контакту зоз дзецми и їх родичами.

Преподаванє на тему „Явноздравствена значносц покалїченя дзецох у транспорту и мири превенциї” отримала дохторка Миряна Штрбац зоз Институту за явне здравє Войводини.

Отримани семинар акредитовани, a обдумани є так же би упутел здравствених роботнїкох до тей теми. Яка вона важна, як и саме хаснованє системи защити, найлєпше шведоча статистични податки – транспортни нєщесца друга по шоре причина шмерци дзецох од два по штернац роки старосци, такой после оберацих хоротох. У найвекшим чишлє случайох, слово о причинох котри могло предбегнуц, та тото и додатне спонукнуце же би ше на то указало.

По словох др Штрбац, идея им же би вихасновали авторитет здравствених роботнїкох и упутели родичох на нєобходносц хаснованя шицких мирох, як и же би шицки вєдно дїйствовали на исти способ и посилали исти порученя и так убудовали основни правила безпечносци.

