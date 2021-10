Покраїнски завод за реализує акцию тестираня спортистох

ВЕРБАС – У Центру за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше штварток, 28. октобра, Покраїнски завод за спорт и медицину спорта започал перши круг тестираня моторицких и психолоґийних способносцох спортистох з вербаскей општини, пренєсол општински сайт.

Сучасна опрема, преверени методи и знанє фахових особох витворя условия за формованє ясней слики з якима можлївосцами розполагаю и у яким стану и форми ше находза бавяче домашнїх клубох, як и у котрим напряме треба предлужиц активносци на їх дальшим розвою и усовершованю.

Директор Покраїнского заводу за спорт и медицину спорту др Даниєл Жупич предводзел фахови тим котри тестирал бавячох и бавячки РК Вербас и ЖКК Вербас. По його словох, окрем тестираня спортистох, до акциї буду уключени и школяре, а догварена и нащива Основней школи у Равним Селу.

Член Општинскей ради задлуженей за спорт Срдян Станич обишол спортистох под час тестираня, и визначел же то перши крочай нєдавно догвареного сотруднїцтва Покраїнского заводу и општини Вербас. По його словох, локална самоуправа ше намага витвориц цо вецей добри условия за роботу и трениранє младих спортистох з вербаскей општини, помогнуц им же би напредовали, а тиж и оправдац епитет варошу спорта, у чим им з тей нагоди помогнє Покраїнски завод за спорт и медицину спорту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)