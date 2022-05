Пораженє у госцох

БАЧКИ ҐРАЧАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 13. колу Рукометней лиґи Сивер, хторе одбавене внєдзелю 15. мая у Бачким Ґрачцу, рукометаше Русину одбавели змаганє процив РК „Борац” од хторого страцели з резултатом 35:29 (16:10).

Домашнї оштрейше вошли до змаганя, та у першим полчасу направели резултатску предносц хтору по сам конєц отримовали.

Уж у 20. минути резултат глашел 11:5 за домашнїх, та розлику од 6 ґоли чежко було сцигнуц.

Найрозположенши за даванє ґолох у шорох Русиновцох були капитен Славко Гербут и Филип Тома. Над бавячами Русина направени аж 4 пенали, цо лєм потвердзело кельо домашнї були оштрейши у охрани, док бавяче Русина направели лєм єден пенал.

За Русин бавели – Михайло Мудри 1, Виктор Микита 3, Славко Гербут 8, Борис Югик 2, Мирослав Виславски, Владислав Салак 2, Филип Орос 5, Филип Тома 8 и Петар Пирожек.

У шлїдуюцим колу закончи ше борба за боди, а Русиново рукометаше у керестурскей Спортскей гали одбавя змаганє процив Кляїчева. Побида або нєришени резултат, на тим змаганю, би отримали бавячох Русина на солидним 5. месце на таблїчки.

