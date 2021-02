Предлужена вакцинация у Ґеронтолоґийним центру, у обєктох у Вербаше и у Коцуре

ВЕРБАС/КОЦУР – У Ґеронтолоґийним центру Вербас, у обєктох у Вербаше и у Коцуре, всоботу 6. фебруара, окончена вакцинация и ревакцинация 62 хасновательох змесценя и двох занятих роботнїкох, сообщене зоз тей установи.

По словох директорки Ґеронтолоґийного центру Вербас Радмили Мусич, процив хороти Ковид-19 вакциновани 21 хаснователь зоз Sinopharm вакцину и ревакциновани 41 хаснователь змесценя, як и двоме заняти роботнїки, зоз вакцину Pfizer. Шицки вакциновани и ревакциновани хаснователє, як визначела, добре поднєсли вакцинацию, без нєжаданих дїйствох, и находза ше под нєпреривним медицинским надпатраньом.

Тота установа од початку епидемиї нє мала инфицираних хасновательох, а анї умартих од хороти Ковид-19.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)