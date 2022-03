Пробни закончуюци испит покладали и коцурски школяре

КОЦУР – Пробни Закончуюци испит за школярох осмих класох бул отримани пияток и всоботу, 25. и 26. марца, у шицких школох на териториї Републики Сербиї, та и у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Пияток школяре покладали тест зоз математики, а всоботу тест зоз сербского, односно мацеринского язика и комбиновани тест. У коцурскей Школи пробни испит покладали вкупно 49 школяре, од того 9 школяре зоз руского оддзелєня.

По словох фахового сотруднїка-психолоґа Андреи Секулович зоз тей Школи, покладанє прешло без проблемох. На уровню школи найлєпши резултати школяре зазначели на комбинованим тесту, покля школяре з руского оддзелєня найлєпше знанє указали на тесту з мацеринского язика. Найвецей проблеми школяре мали зоз задатками напредного уровню.

У школи потераз поряднє були орґанизовани годзини пририхтуюцей настави з предметох котри облапени зоз Закончуюцим испитом, а по словох Секуличовей, зоз годзинами пририхтованя ше предлужи и надалєй.

Отримованє закончуюцих испитох за маломатурантох заказане за конєц юния – 27, 28. и 29. юний.

