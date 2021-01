БЕОҐРАД – На Институт за вирусолоґию, вацини и серуми „Торлак” сцигли ище 11.700 дози Файзеровей вакцини, преноша медиї поволуци ше на нєурядово информациї.

Як наводза, у идуцих двох тижньох ше обчекує же почню сциговац од 10.000 по 20.000 тей вакцини на тидзень, а 15. фебруара ше обчекую ище 41.000 дози Файзеровей вакцини.

Влада Сербиї вчера сообщела же од нєшка вакцину годни достац тоти котри ше приявели прейґ интернет порталу еУправа и котри поволани же би ше пришли вакциновац.

Остатнїх дньох, пред пунктами за имунизацию правели ше вельки шори, бо ше вакциновац приходзели и тоти котри нє поволани. Пре предписани епидемиолоґийни мири, таки гужви нєприлапююци, гвари ше у сообщеню.

