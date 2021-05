РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 07. мая, младши пионире ФК Русин одбавя треце коло Розвойней лиґи младших пионирох.

До Керестура приходзи ФК Младосц зоз Апатину зоз штирома екипами, а змаганє почнє на 10 годзин.

Такой шлїдуюцого дня, соботу 8. мая, и кадети ФК Русин одбавя свойо пияте коло ярнєй часци Окружней кадетскей лиґи. Русиново бавяче на домашнїм терену одбавя змаганє процив реномираного клубу ФК Раднички зоз Зомбору, а змаганє почнє на 11 годзин тиж на Ярашу.

